Mersin Şehir Hastanesi, 14 Mart Tıp Bayramı'na özel klip hazırladı - Son Dakika

Mersin Şehir Hastanesi, 14 Mart Tıp Bayramı'na özel klip hazırladı

14.03.2021 11:27

Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinin, 14 Mart Tıp Bayramı'na özel hazırlandığı klipte, öğrenciler ve sağlık çalışanları rol aldı.

Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinin, 14 Mart Tıp Bayramı'na özel hazırlandığı klipte, öğrenciler ve sağlık çalışanları rol aldı.

Klip, "14 Mart Tıp Bayramı'na özel, hastanemiz sağlık çalışanlarına hitaben yazılan mektuplardan bir kaçını derleyip çocuklarımızın okumasını istedik. Tüm sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı Kutlu Olsun." notuyla hastanenin Twitter hesabından paylaşıldı.

Destek ve Kalite Hizmetleri Müdürü Arife Ünüvar'ın koordinatörlüğünü, sağlık fizikçisi Cem Gökşen'in senaryosunu yazıp görüntü yönetmenliğini üstlendiği klipte, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele eden sağlık çalışanlarına mektup yazan bir okulun öğrencileri ile doktor ve hemşireler rol aldı.

Öğrenciler, "Hayata gözlerini yuman sağlık çalışanlarına ithafen" notuyla başlayan klipte şu metni seslendirdi:

"Bu mektuba hitapsız başlıyorum çünkü yazdığım her hitap baştan savma göründü gözüme. 'İyi ki varsınız.' cümlesi içinde sevgi taşır, minnet taşır. Hatta kısacası 'Hayatıma bir şekilde dokundun.' demenin özetidir bu. Tüm dünya içinde bulunduğumuz salgın gerçeğiyle yüzleşirken, gösterdiğiniz mücadele, sabır ve gayret herkesin takdirini kazandı. İnsanların gönül kapısından girip dillerinde ve dualarında yer aldınız. İlerde ben de sizler gibi sağlık çalışanı olup böyle zor günlerde vatanıma hizmet etmek istiyorum. Bu metni okuduğunuzda, yüzünüzde küçük de olsa bir tebessüm oluşması dileğiyle. İyi varsınız."

Hastanenin Başhekim Vekili Doç. Dr. Bahar Aydınlı da "Değerli sağlık çalışanları 14 Mart Tıp Bayramı'mız kutlu olsun. İyi ki varsınız." ifadeleriyle klipte duygularını paylaştı.

Doktor ve hemşirelerin hastaları tedavi ettikleri süreçlerden kesitlerin bulunduğu klipte, sağlık çalışanlarının öğrencilerin gönderdiği mektupları okuduğu anlara da yer verildi.

Mersin Şehir Hastanesi, 14 Mart Tıp Bayramı'na özel klip hazırladı
Mersin Şehir Hastanesi, 14 Mart Tıp Bayramı'na özel klip hazırladı
Mersin Şehir Hastanesi, 14 Mart Tıp Bayramı'na özel klip hazırladı
Mersin Şehir Hastanesi, 14 Mart Tıp Bayramı'na özel klip hazırladı

Tıp Bayramı, 14 Mart, Twitter, Mersin, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık Mersin Şehir Hastanesi, 14 Mart Tıp Bayramı'na özel klip hazırladı - Son Dakika


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