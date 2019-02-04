Mersin Şehir Hastanesinin Açılışının 2. Yılı
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 3 Ocak 2017'de açılışı gerçekleştirilen Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinin 2. yılı kutlandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
tarafından 3 Ocak 2017'de açılışı gerçekleştirilen Mersin
Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinin 2. yılı kutlandı.
Kentte inşa edilen bin 300 yatak kapasiteli Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinin 2. yılı dolayısıyla hastanenin konferans salonunda program düzenlendi.
Başhekim Bahar Aydınlı
, burada yaptığı konuşmada, şehir hastanesinde hizmet vermenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.
Resmi açılışı yapılan ilk şehir hastanesi olduklarını aktaran Aydınlı, şöyle devam etti:
"Hastanemizde 5,5 milyonun üzerinde vatandaşımıza hizmet vermiş olmanın haklı gururunu hep birlikte yaşıyoruz. Biz varız, var olmaya da devam edeceğiz. Geçtiğimiz yıl mayıs ayından sonra hastanemiz 'eğitim ve araştırma' unvanını aldı. Bunun hakkını sonuna kadar vermek için tüm çalışanlar olarak elimizden gelenin en iyisini yapacağımıza inancım sonsuz. Nice ikinci yıllara."
Konuşmanın ardından Aydınlı ve hastane personeli pasta kesti.
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Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 03:26 Kaynak: AA
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