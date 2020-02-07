Mersin şehirler arası yolcu otobüslerinde denetim yapıldı - Son Dakika
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Mersin şehirler arası yolcu otobüslerinde denetim yapıldı

7 saat önce

Şehirler arası yolcu otobüslerinde denetim yapıldıMERSİN'de Trafik Şube Müdürlüğü ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube (KOM) ekipleri, şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan otobüslerde denetim yaptı.

Şehirler arası yolcu otobüslerinde denetim yapıldı

MERSİN'de Trafik Şube Müdürlüğü ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube (KOM) ekipleri, şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan otobüslerde denetim yaptı.

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından 81 ilde başlatılan çalışma kapsamında, Mersin Şehirler Arası Otobüs Terminali'nde (MEŞOT) denetim yapıldı. Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, sürücülere yol ve sürüş güvenliğinin sağlanması için gerekli tedbirleri almaları konusunda uyarılarda bulundu. Araç içerisindeki yolcular ise emniyet kemerlerini takmaları için uyarıldı. Araçlar lastiklerinin kış koşullarına uygunluğu, kullanılan yakıtın kalitesi ile 10 numara yağ kullanılıp kullanılmadığı da incelenen denetimde şoförlere alkol testi yapıldı.

Denetlemelerle ilgili bilgi veren Trafik Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Yunus Karaaslan, son günlerde otobüs seferlerinde yaşanan kazalardaki artış nedeniyle uygulama başlattıklarını söyledi. Karaaslan, vatandaşların gidecekleri yere sağlıklı bir şekilde ulaşmaları için uygulamaların aralıksız süreceğini bildirdi.

Mersin şehirler arası yolcu otobüslerinde denetim yapıldı

Trafik Şube Müdürlüğü, Mersin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 12:22 Kaynak: DHA
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