Son Dakika Haberleri: Mersin, Şehit Emanetleri Sergisi'ne Ev Sahipliği Yapıyor

Mersin, Şehit Emanetleri Sergisi'ne Ev Sahipliği Yapıyor

1 saat önce

MERSİN (İHA) – Türkiye'nin çeşitli yerlerinde meydana gelen terör olaylarında yaşamını yitiren şehitlerin kıyafet ve eşyalarından oluşan 'Şehit Emanetleri Sergisi'nin 20'ncisi Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde açıldı.

Mersin, Şehit Emanetleri Sergisi'ne Ev Sahipliği Yapıyor, System.String[]
MERSİN (İHA) – Türkiye'nin çeşitli yerlerinde meydana gelen terör olaylarında yaşamını yitiren şehitlerin kıyafet ve eşyalarından oluşan 'Şehit Emanetleri Sergisi'nin 20'ncisi Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde açıldı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleştirilen "20. Şehit Emanetleri Fuat Oğuzcan Sergisi"nin açılışına Mersin Vali Yardımcısı Süleyman Deniz, Mersin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Gökbel ve şehit aileleri katıldı. Kuran tilaveti ve şehitler için yapılan duanın ardından bir konuşma yapan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Gökbel, şehit aileleri tarafından belli şehirlerde düzenlenen "Şehit Emanetleri Sergisi"ne Mersin'de ev sahipliği yapmaktan büyük bir gurur ve mutluluk duyduklarını belirtti. Gökbel, "Vatan savunmasında hayatını kaybeden şehitlerimize çok şey borçluyuz. Şehitlerimizin geride bıraktıkları emanetlere de sahip çıkmamız ve sımsıkı sarılmamız gerekiyor" dedi.

Şehit yakınlarının da konuşma yaptığı törende, duygu dolu anlar yaşandı. Birçok şehit yakınının gözyaşlarına hakim olamadığı sergide, değişik zamanlarda ve olaylarda şehit olmuş kahramanların giysileri sergilendi ve plaket töreni gerçekleşti.

Sergi, 9 Ocak 2019 Çarşamba akşamı saat 17.00'ye kadar gezilebilecek. - MERSİN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 12:51 Kaynak: İHA

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Mersin, Güncel
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