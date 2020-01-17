Mersin şehit er tolga kaplan son yolculuğuna uğurlandı - 2 - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mersin şehit er tolga kaplan son yolculuğuna uğurlandı - 2 - Son Dakika

Mersin şehit er tolga kaplan son yolculuğuna uğurlandı - 2

6 saat önce

Şehit Er Tolga Kaplan son yolculuğuna uğurlandı - 2(Tür: Yurt)

Şehit Er Tolga Kaplan son yolculuğuna uğurlandı - 2

(Tür: Yurt)

Mersin şehit er tolga kaplan son yolculuğuna uğurlandı - 2

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 02:40 Kaynak: DHA
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Son Dakika

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