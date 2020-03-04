Mersin şehit gümrük memuru özgür kavastan son yolculuğuna uğurlandı-2 - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mersin şehit gümrük memuru özgür kavastan son yolculuğuna uğurlandı-2 - Son Dakika

Mersin şehit gümrük memuru özgür kavastan son yolculuğuna uğurlandı-2

6 saat önce

MERSİN Şehit gümrük memuru Özgür Kavastan son yolculuğuna uğurlandı-2.

MERSİN Şehit gümrük memuru Özgür Kavastan son yolculuğuna uğurlandı-2

Mersin şehit gümrük memuru özgür kavastan son yolculuğuna uğurlandı-2

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 01:08 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son Dakika: İdlib'de 2 askerimiz şehit oldu, 6 askerimiz yaralandı
Erdoğan, "Conconları cenazeme sokmayın" diyen Mehmetçik'in mesajını kürsüden okudu Erdoğan'dan, "33 şehit verdiğimiz gece neredeydiniz?" diye soran Kılıçdaroğlu'na yanıt Hulusi Akar, Bahçeli'nin "Rusya'dan tazminat istenmeli" talebine yanıt verdi

Son Dakika Haberleri
18:13 Ebegümecinin faydaları nelerdir? Ebegümeci çayı neye iyi gelir?
18:13 Elmanın faydaları nelerdir? Sarı, kırmızı ve ekşi elma faydaları
18:13 Fındığın faydaları nelerdir? Fındık neye iyi gelir
18:13 Karabaş otu faydaları nelerdir? Karabaş otu çayı neye iyi gelir?
18:13 İğdenin faydaları nelerdir? İğde neye iyi gelir?

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2020 19:28:23. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Mersin şehit gümrük memuru özgür kavastan son yolculuğuna uğurlandı-2 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]