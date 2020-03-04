Mersin şehit gümrük memuru özgür kavastan son yolculuğuna uğurlandı-2 - Son Dakika

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Mersin şehit gümrük memuru özgür kavastan son yolculuğuna uğurlandı-2
6 saat önce
MERSİN Şehit gümrük memuru Özgür Kavastan son yolculuğuna uğurlandı-2.
Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 01:08 Kaynak: DHA
MERSİN Şehit gümrük memuru Özgür Kavastan son yolculuğuna uğurlandı-2
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