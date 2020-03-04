Mersin şehit gümrük memuru özgür kavastan son yolculuğuna uğurlandı-3 - Son Dakika

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Mersin şehit gümrük memuru özgür kavastan son yolculuğuna uğurlandı-3
6 saat önce
MERSİN Şehit gümrük memuru Özgür Kavastan son yolculuğuna uğurlandı-3.
Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 01:43 Kaynak: DHA
MERSİN Şehit gümrük memuru Özgür Kavastan son yolculuğuna uğurlandı-3
Son Dakika Erdoğan, "Conconları cenazeme sokmayın" diyen Mehmetçik'in mesajını kürsüden okudu Erdoğan'dan, "33 şehit verdiğimiz gece neredeydiniz?" diye soran Kılıçdaroğlu'na yanıt Hulusi Akar, Bahçeli'nin "Rusya'dan tazminat istenmeli" talebine yanıt verdi "Şehit olmak kalbime doğuyor" demişti