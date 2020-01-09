Mersin şehit piyade uzman onbaşı halil karakoç son yolculuğuna uğurlandı-1 - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mersin şehit piyade uzman onbaşı halil karakoç son yolculuğuna uğurlandı-1 - Son Dakika

Mersin şehit piyade uzman onbaşı halil karakoç son yolculuğuna uğurlandı-1

6 saat önce

MERSİN Şehit Piyade Uzman Onbaşı Halil Karakoç son yolculuğuna uğurlandı-1.

MERSİN Şehit Piyade Uzman Onbaşı Halil Karakoç son yolculuğuna uğurlandı-1

Mersin şehit piyade uzman onbaşı halil karakoç son yolculuğuna uğurlandı-1

Halil Karakoç, Piyade, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 04:26 Kaynak: DHA
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