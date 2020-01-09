Mersin şehit piyade uzman onbaşı halil karakoç son yolculuğuna uğurlandı-1 - Son Dakika

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Mersin şehit piyade uzman onbaşı halil karakoç son yolculuğuna uğurlandı-1
6 saat önce
MERSİN Şehit Piyade Uzman Onbaşı Halil Karakoç son yolculuğuna uğurlandı-1. Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 04:26 Kaynak: DHA
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