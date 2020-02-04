Mersin şehit uzman çavuş uğur katran son yolculuğuna uğurlanıyor-1 - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mersin şehit uzman çavuş uğur katran son yolculuğuna uğurlanıyor-1 - Son Dakika

Mersin şehit uzman çavuş uğur katran son yolculuğuna uğurlanıyor-1

6 saat önce

MERSİN Şehit Uzman Çavuş Uğur Katran son yolculuğuna uğurlanıyor-1.

MERSİN Şehit Uzman Çavuş Uğur Katran son yolculuğuna uğurlanıyor-1

Mersin şehit uzman çavuş uğur katran son yolculuğuna uğurlanıyor-1

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 04:12 Kaynak: DHA
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