Mersin şehit uzman çavuş uğur katran son yolculuğuna uğurlanıyor-1 - Son Dakika

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Mersin şehit uzman çavuş uğur katran son yolculuğuna uğurlanıyor-1
6 saat önce
MERSİN Şehit Uzman Çavuş Uğur Katran son yolculuğuna uğurlanıyor-1.
Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 04:12 Kaynak: DHA
MERSİN Şehit Uzman Çavuş Uğur Katran son yolculuğuna uğurlanıyor-1
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