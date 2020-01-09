Mersin sel felaketinde leğeni sal yapmıştı su birikintisi bile olsa içine girmek isterim - Son Dakika

Mersin'de hayatı felç eden sağanak, iki kişinin ölümüne neden olmuştu. Cadde, ev ve iş yerlerini su bastığı Mersin'de bir vatandaş ise tüm olumsuzluklara rağmen eğlenmenin yolunu bulmuştu. Merkez Akdeniz ilçesindeki Tırmıl Sanayi Sitesi'nde soğuğa aldırış etmeden üzerindekileri çıkaran vatandaş, eline aldığı leğeni sal gibi kullanıp, sel sularında yüzmüştü. Vatandaşın sel sularında eğlendiği anlar ise başka bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasına yansımıştı. Her iki vatandaş da yaşadıklarını DHA'ya anlattı. Leğen ile eğlenen Erkan Tanrıbilir, "Bende bu durum genetik, su brikintisi bile olsa içine girmek istiyoruz" dedi.