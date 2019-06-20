MERSİN Sel suları okulun bahçe duvarını yıktı
36 dakika önce
Sel suları okulun bahçe duvarını yıktıMERSİN'in Tarsus ilçesinde sağanak yağış sele neden oldu.
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 07:01 Kaynak: DHA
Sel suları okulun bahçe duvarını yıktı
MERSİN'in Tarsus
ilçesinde sağanak yağış sele neden oldu. Bir okulun bahçesinde biriken sel suları, bahçe duvarını yıktı.
İlçede 2 gündür devam eden sağanak yağış, bugün de etkisini sürdürdü. İlçenin yüksek kesimlerine düşen yağışın neden olduğu sel suları, Çokak Mahallesi'ne ulaştı. Zekeriye Çayan İlkokulu bahçesinde biriken sel suları, bahçe duvarının 50 metrelik kısmını yıkarken, o anlara tanıklık eden vatandaşlar büyük panik yaşadı. Maddi hasarın meydana geldiği selde can kaybı yaşanmadı.
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