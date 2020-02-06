Mersin selde mahsur kalan öğrenciler, kurtarıldı - Son Dakika

Selde mahsur kalan öğrenciler, kurtarıldı

MERSİN'in Silifke ilçesine bağlı yüksek kesimlerinde etkili olan sağanak yağmurda, sel sularında mahsur kalan öğrenci servisindeki 5 öğrenci ve şoför, kurtarıldı.

Mersin'de beklenen yağış Silifke İlçesinin yüksek kesimlerinde etkili oldu. Sabah saatlerinde sağanak halde başlayan yağmur yer yer sel ve taşına neden oldu. Yollar, menfezler ile küçük köprülerde yaşanan taşkın nedeni ile ilçe merkezine yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki Keşlitürkmenli Mahallesi'nde okul servisi, sel suları arasında mahsur kaldı. Sürücüsünün yardım talebi üzerine bölgeye jandarma ve Büyükşehir Belediyesi Silifke İtfaiye Gruplar Amirliği ekipleri sevk edildi. Ekipler, servis ile içindeki 5 öğrenci ve şoförü kurtardı.