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Mersin sele teslim oldu

1 saat önce

Mersin'in Mut ilçesi, etkili olan aşırı yağış ve dolunun ardından sele teslim oldu.

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Mersin'in Mut ilçesi, etkili olan aşırı yağış ve dolunun ardından sele teslim oldu.

İlçeye bağlı Narlı ve Hacıahmetli mahallelerinde hal olarak kullanılan alandaki araçlar, dağdan gelen selde hasar gördü. Narlı Mahallesi'nde ayrıca bahçesinde çalışmakta olan Osman Akay, yıldırım çarpması sonucu yaralandı. Akay, olay yerine gelen ambulansla Mut Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Karacaoğlan Çınaraltı Parkı'nda iş yerlerini su basan engelliler ise 2 saat boyunca içeride mahsur kaldı.

Sel felaketinin yaşandığı bölgeye giden Mut Belediye Başkanı Volkan Şeker, "Aşırı yağış ve dolu nedeniyle ilçeye bağlı çoğu mahallelerde can kaybı yaşanmadı. Ama sel felaketinden dolayı özellikle Hacıahmetli ve Narlı Mahallesi'nde kayısı sezonu sebebiyle halde bulunan araçlar selden zarar gördü. Ayrıca Osman Akay isimli bir vatandaşta yıldırım çarpması sonucu yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Belediye olarak tüm gücümüzle zarar gören vatandaşlara yardım için seferber olduk. Şu ana kadar bir can kaybı yaşanmadı" dedi. - MERSİN
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 08:47 Kaynak: İHA
Narlı, Mut, Mersin, 3. Sayfa
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