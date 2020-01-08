Mersin Serbest Bölgesi'ndeki bazı taşınmazlar için ihaleye çıkıldı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Mersin Serbest Bölgesi'ndeki bazı taşınmazlar için ihaleye çıkıldı - Son Dakika Ekonomi

Mersin Serbest Bölgesi'ndeki bazı taşınmazlar için ihaleye çıkıldı

6 saat önce

Mersin Serbest Bölgesi'nde bulunan Ticaret Bakanlığı tasarrufundaki bazı taşınmazların faaliyet ruhsatı süresince kullanımına izin verilmesine yönelik ihale yapılacak.

Mersin Serbest Bölgesi'ndeki bazı taşınmazlar için ihaleye çıkıldı, System.String[]

Mersin Serbest Bölgesi'nde bulunan Ticaret Bakanlığı tasarrufundaki bazı taşınmazların faaliyet ruhsatı süresince kullanımına izin verilmesine yönelik ihale yapılacak.

Bakanlığın söz konusu ihaleye ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Mersin'in Akdeniz ilçesi Karaduvar Mahallesi'ndeki Mersin Serbest Bölge arazisinin Hazineye ait kısmında yer alan ve Ticaret Bakanlığı tasarrufundaki bazı üst yapıların faaliyet ruhsatı süresince kullandırılması için ABD doları bazında teklif alınacak.

Söz konusu taşınmazlar için istenilen belgelerle birlikte 30 gün içinde teklif verilmesi gerekiyor.

Akdeniz, Mersin, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 09:58 Kaynak: AA
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