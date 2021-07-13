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Mersin Serbest Bölgesi'nin 6 aylık ticaret hacmi 1,5 milyar dolara ulaştı - Son Dakika

Mersin Serbest Bölgesi'nin 6 aylık ticaret hacmi 1,5 milyar dolara ulaştı

13.07.2021 11:05

Türkiye'nin önemli dış ticaret merkezlerinden biri olan Mersin Serbest Bölgesi'nin yılın ilk 6 ayındaki ticaret hacmi, geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 36 artarak 1,5 milyar dolara ulaştı.

Türkiye'nin önemli dış ticaret merkezlerinden biri olan Mersin Serbest Bölgesi'nin yılın ilk 6 ayındaki ticaret hacmi, geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 36 artarak 1,5 milyar dolara ulaştı.

Dış ticaret ve lojistik alanlarında 115'i yabancı, 296'sı yerli olmak üzere 411 firmanın faaliyet gösterdiği Mersin Serbest Bölgesi'nde geçen yılın ilk 6 ayında 1,1 milyar dolar olan ticaret hacmi bu yıl 1,5 milyar dolara yükseldi.

Mersin Serbest Bölge Kurucu ve İşleticisi AŞ (MESBAŞ) Genel Müdürü Edvar Mum, AA muhabirine, sınırları içerisinde özel rıhtımı bulunan tek bölge olduklarını, Mersin Uluslararası Limanı'na komşu olmalarının deniz yoluyla ürün sevkiyatını kolaylaştırdığını söyledi.

Türkiye'nin, faaliyete geçen ilk serbest bölgelerinden biri olarak hem üretim hem ticaret hem de lojistik merkezi görevi üstlendiklerini vurgulayan Mum, "Mersin Serbest Bölgesi, yatırımcıların ilgisiyle şu an yüzde 100 tahsisli olarak çalışmaktadır. Bugüne kadar gelinen süreçte çok önemli bir ticari kapasite oluşturan merkez, 115 yabancı, 296 yerli firması, 11 bin çalışan ve yıllık yaklaşık 3 milyar dolarlık ticaret hacmiyle ülkemizin ve kentimizin ekonomisi anlamında önemli bir konumdadır." dedi.

Mum, serbest bölgede 2021 yılının ilk 6 ayında 889 bin ton mal elleçlendiğini ifade ederek, "Pandemi sürecinin olumsuzluklarını atlatarak, geçen yılın ilk 6 ayında 1,1 milyar dolar olan ticaret hacmimizi, bu yılın aynı döneminde 1,5 milyar dolara yükselttik. Dolayısıyla yüzde 35'ten fazla artış sağlandı, bu bizim için önemli. Firmalar, ticaret hacimlerini ve kapasitelerini artırmaktalar." diye konuştu.

106 ülkeyle ticaret yapıldı

Bölgede, ağırlıklı olarak makine ve metal, kimya, hazır giyim, gıda, medikal, ambalaj malzemeleri sektörlerinin faaliyet gösterdiğini aktaran Mum, "Mersin Serbest Bölgesinde 682 değişik ürünün 106 ülkeyle ticareti yapılmaktadır. Bu rakamlar dünya ülkeleri ile yapılan ticaretin çok yönlü etkinliğini göstermektedir. En fazla dış ticaret yapılan yabancı ülkeler sıralamasında ABD, Mısır, İran, Irak, İtalya, İspanya, Ekvator, Malezya, Almanya ve Çin bulunmaktadır. Ticaret hacminin yüzde 76'sını sanayi ürünleri, yüzde 24'ünü tarım ürünleri oluşturmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

Mum, ticaret hacmini daha fazla artırmayı hedeflediklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Mersin Serbest Bölgesi, uygun coğrafi konumu ve deniz yolu bağlantılarının yanı sıra Mersin Uluslararası Limanı'nın sınır komşusu olması ve doğrudan bağlantıları sayesinde yatırımcıların tercih ettiği bir nokta. 2021 yılının tamamında 3 milyar dolarlık ticaret hacmini aşmayı hedefliyoruz. Daha önceki yıllarda 2,1 ve 2,5 milyar dolarlık ticaret hacimlerine ulaşmıştık. Bu yıl, 3 milyar doları aşmayı hedefliyoruz. Bu yılın 6 aylık döneminde gerçekleştirdiğimiz ticaret hacmi, bunun olabileceğini gösteriyor."

Bölgedeki tüm yatırım alanlarının tahsis edilmiş olması nedeniyle yeni yatırım taleplerini karşılayamadığına vurgu yapan Mum, şöyle devam etti:

"Alan genişletmeye ihtiyacımız var çünkü yatırım talepleri alıyoruz. Sınır komşusu konumundaki Mersin Serbest Bölgesi ile gübre fabrikası arasındaki 334 dönümlük alanında da bölge sınırlarına alınması için talebimizi ilgili bakanlığa ilettik. Görüşmelerin ardından alanın uygun görülüp bölge sınırlarına tahsis edilmesiyle asgari olarak yıllık ticaret hacminin 5 milyar dolara yaklaşmasını, istihdam kapasitesinin de 15 binlere ulaşması söz konusu olacak. Bu bizim için çok önemli."

MESBAŞ Genel Müdürü Edvar Mum, bölgede çalışma şartlarının iyileştirilmesi ve yatırımların yenilenmesi konusunda da önemli çalışmalar yaptıklarını sözlerine ekledi.

Mersin Serbest Bölgesi'nin 6 aylık ticaret hacmi 1,5 milyar dolara ulaştı
Mersin Serbest Bölgesi'nin 6 aylık ticaret hacmi 1,5 milyar dolara ulaştı
Mersin Serbest Bölgesi'nin 6 aylık ticaret hacmi 1,5 milyar dolara ulaştı
Mersin Serbest Bölgesi'nin 6 aylık ticaret hacmi 1,5 milyar dolara ulaştı
Mersin Serbest Bölgesi'nin 6 aylık ticaret hacmi 1,5 milyar dolara ulaştı

Mersin Serbest Bölge Kurucu ve İşleticisi AŞ, Türkiye, Mersin, dolar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Mersin Serbest Bölgesi'nin 6 aylık ticaret hacmi 1,5 milyar dolara ulaştı - Son Dakika Ekonomi


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