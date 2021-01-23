Mersin Serbest Bölgesinin yıllık ortalama ticaret hacmi 2,5 milyar dolara ulaştı

Doğu Akdeniz'in önemli ticaret merkezlerinden olan ve 416 firmaya ev sahipliği yapan Mersin Serbest Bölgesinin 2020 yılında ortalama ticaret hacmi 2,5 milyar dolara ulaştı.

Mersin Serbest Bölge Kurucu ve İşleticisi AŞ (MESBAŞ) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Avcı, AA muhabirine, 1986 yılında kurulan bölgenin, Türkiye'nin ilk serbest bölgesi olduğunu söyledi.

Serbest bölgeler içerisinde doğrudan denize bağlı rıhtımı bulunan tek serbest bölge olduklarını aktaran Avcı, "Mersin Serbest Bölgesi, sahip olduğu 650 metre uzunluğundaki rıhtımlarda, yenilenen modern yükleme ve boşaltma ekipmanlarıyla verilen hizmetlerle 2020 yılında 1,7 milyon ton mal elleçleyerek kapasitesini yüzde 25 artırmıştır." dedi.

Avcı, daha verimli ticaret için önemli yatırımlar yapıldığını belirterek, şöyle konuştu:

"Serbest Bölge liman sahasının beton zemini, usturmaçaları ve aydınlatma sistemi yenilenerek modern bir liman görünümüne kavuşturulmuş, liman mekanik bakım atölyesi yenilenmiştir. Uzun yıllardan bu yana yük araçlarının geçişinden dolayı yıpranan Serbest Bölge yolları ile su altyapısı yenilenmektedir. Serbest Bölge 'JJ' adada 5 bin 415 metrekarelik modern bir üretim binası inşa edilerek üretim amaçlı tahsisi yapılmıştır. Serbest Bölge ana yol kavşaklarına güvenlik kamera sistemi ve kayıt ile yedekleme ünitesi kurulmuştur. Bunların yanı sıra ihata duvarları yenilendi ve enerji kesintisi oluşmaması için jeneratör sistemi kuruldu."

11 bin kişiye istihdam sağlıyor

Yapılan düzenlemelerin, Doğu Akdeniz'in önemli ticaret merkezlerinden Mersin Serbest Bölgesinin etkinliğini kuvvetlendirdiğini söyleyen Avcı, "Bugün itibarıyla 302 yerli ve 114 yabancı olmak üzere toplam 416 firma Mersin Serbest Bölgesinde faaliyet göstermektedir. Mersin Serbest Bölgesinin yıllık ortalama ticaret hacmi 2,5 milyar dolara ulaşmış olup 11 bin kişilik doğrudan istihdam sağlanmaktadır. Bu yönleriyle ülkemizin önemi dış ticaret ve istihdam merkezlerinden biri olma özelliğini devam ettirmiştir." değerlendirmesinde bulundu.

Avcı, Türkiye'de faaliyet gösteren 18 serbest bölgede 2020 yılında gerçekleştirilen ticaret hacminin 21 milyar dolar olduğuna dikkati çekerek, Mersin'in bu rakamda yüzde 12'lik pay aldığını aktardı.

Bölgenin, en çok ticaret yaptığı ülkeler ve sektörlere de değinen Avcı, şunları kaydetti:

"Mersin Serbest Bölgesinden en fazla ticaret yapılan ülkelerde ilk sıraları Amerika Birleşik Devletleri, Irak, İran, Ekvador, İspanya, Çin, İtalya, Suriye ve Almanya aldı. Ticaret hacminin yüzde 69'unu sanayi ürünleri, yüzde 31'ini tarım ürünleri oluşturdu. Bölgede ağırlıklı olarak, makine ve metal, kimya, hazır giyim, gıda, medikal, ambalaj sektörlerindeki ticaret öne çıktı. Bölgede yapılan çok yönlü ticaretin yanı sıra çelik boru, hazır giyim, ambalaj malzemeleri, medikal ürünler ve gıda ürünleri üretimleri de ön planda yer almaktadır. Mersin Serbest Bölgesinde 682 değişik ürünün 112 ülkeye ticareti yapılmaktadır. Bu rakamlar dünya ülkeleriyle yapılan ticaretin çok yönlü etkinliğini göstermektedir."

MESBAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Avcı, 2021 yılı sonuna kadar, mevcut kapalı ve açık alanların tam kapasiteyle kullanıma sunulmasını amaçladıklarını belirterek, böylelikle artacak hizmet talepleri sayesinde başta üretim olmak üzere ticaret ve lojistik sektörüne desteklerin artırılmasını hedeflediklerini anlattı.

Mersin Serbest Bölgesi'nde tüm yatırım alanlarının tahsis edilmiş olması nedeniyle yeni yatırım taleplerinin karşılanamadığına dikkati çeken Avcı, sözlerini şöyle tamamladı:

"Mersin Serbest Bölgesine sınır komşusu durumunda genişlemeye müsait başka bir alan bulunmaması sebebiyle kent sınırları içerisinde mümkün olduğunca şehir merkezine ve ulaşım yollarına yakın konumda asgari 2 bin dönümlük bir hazine arazisinin serbest bölge olarak tespit ve tahsis edilmesine yönelik olarak çalışmalara başlanması gerekmektedir. Bu konunun öncelikle Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından gündeme alınarak yapılacak nazım imar planı çalışmalarında yer alması önem arz etmektedir. Serbest Bölgenin büyümesi durumunda ticaret hacmi ve istihdam artarak Mersin'e ve ülkemize önemli katkılar sunacaktır."