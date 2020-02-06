Mersin sertavul'da heyelan yolu kapattı - Son Dakika
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Mersin sertavul'da heyelan yolu kapattı

17 dakika önce

Sertavul'da heyelan yolu kapattıMERSİN'in Mut ilçesindeki Sertavul Geçidi, heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı.

Sertavul'da heyelan yolu kapattı

MERSİN'in Mut ilçesindeki Sertavul Geçidi, heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı.

Akdeniz Bölgesi'ni İç Anadolu Bölgesi'ne bağlayan önemli geçitlerden olan Sertavul Geçidi'ne giden D-715 karayolunda, aşırı yağışlar sonucu meydana gelen heyelan nedeniyle yol kapandı.

Yetkililer Sertavul Yaylası çıkışında sabah saatlerinde meydana gelen heyelan nedeniyle yolun kapandığını, yolu açma çalışmalarının sürdüğünü açıkladı. Yolun kapalı olması nedeniyle araçların Sertavul'da bekletildiği bildirildi.

Mersin sertavul'da heyelan yolu kapattı

İç Anadolu Bölgesi, Sertavul Geçidi, Mut, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 01:35 Kaynak: DHA
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