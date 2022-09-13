MERSİN-SEYİR HALİNDEKİ YOLCU OTOBÜSÜ, YANARAK KULLANILMAZ HALE GELDİ - Son Dakika
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MERSİN-SEYİR HALİNDEKİ YOLCU OTOBÜSÜ, YANARAK KULLANILMAZ HALE GELDİ

13.09.2022 00:24

MERSİN'in Tarsus ilçesinde 18 yolcunun bulunduğu otobüs, seyir halindeyken motor kısmından alevler yükselmeye başladı.

MERSİN'in Tarsus ilçesinde 18 yolcunun bulunduğu otobüs, seyir halindeyken motor kısmından alevler yükselmeye başladı. Sürücünün park ederek yolcuların tahliye edildiği otobüs kısa sürede alev topuna döndü. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürülürken otobüs kullanılamaz hale geldi.

Olay, akşam saatlerinde TEM Otoyolu Damlama mevkisinde meydana geldi. Hatay- Ankara seferini yapn Ö.F.B. yönetimindeki 31 AHS 536 plakalı yolcu otobüsü, seyir halindeyken, motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Dumanları fark eden sürücü, otobüsü sağ şeride çekip, yolcuları tahliye ettikten sonra durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Bölge Amirliği ekipleri ile itfaiye sevk edildi. Yangın ise kısa sürede yayılarak otobüs alev topuna döndü. İtfaiye ekibi, yaklaşık yarım saatte yangını söndürürken otobüs kullanılamaz hale geldi. Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı.

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Kaynak: DHA

TEM Otoyolu, Tarsus, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel MERSİN-SEYİR HALİNDEKİ YOLCU OTOBÜSÜ, YANARAK KULLANILMAZ HALE GELDİ - Son Dakika

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SON DAKİKA: MERSİN-SEYİR HALİNDEKİ YOLCU OTOBÜSÜ, YANARAK KULLANILMAZ HALE GELDİ - Son Dakika
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