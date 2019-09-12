Mersin silahla vurulan tilkiye tedavi

Silahla vurulan tilkiye tedavi

Mersin'de silahla vurulmuş halde bulunan tilki tedaviye alındı.

Toroslar ilçesi Bekiralanı Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlardan gelen ihbar üzerine yaralı halde bulunan tilki, Mersin Büyükşehir Belediyesi Kaşlı Geçici Hayvan Bakımevi'ne getirildi. Ekiplerin tüfekle vurulmuş halde bulduğu tilki, tedavisi yapılmak üzere büyükşehir belediyesi veterinerlerine teslim edildi. Ön iki ayağında kırık ve vücudunun çeşitli bölgelerinde saçma yaralarının bulunduğu tespit edilen tilkinin tedavisi devam ediyor. Tilkinin tedavisinin tamamlanmasının ardından tekrar doğaya salınacağı açıklandı.

2018'DE 12 BİN 178 YABAN HAYVANI SİLAHLA VURULDU

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın verilerine göre, Türkiye'de 2018 yılı sonu itibarı ile 275 bin 697 kayıtlı avcı bulunurken, bu kişilerin 219 bin 492'sinin aktif olarak avlandığı belirlendi. 2018'de yasa dışı avlandıkları tespit edilen 6 bin 972 avcıya, 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu'na muhalefetten toplam 6 milyon 506 bin 451 lira idari para cezası uygulanarak, 7 bin 170 yaban hayvanına el konuldu. Verilere göre yerli avcıların haricinde, yurt dışından gelen avcılar da Türkiye'de avlandı. 2018'de yapılan av turizmi kapsamında, Türkiye dışından gelen 1026 avcı, Türkiye'ye gelerek avlandı. 2018 yılında av turizmi adı altında 2 bin 546 yaban hayvanı öldürüldü. 2018 yılında silahla vurulan kazazede ve hasta olarak bulunan 12 bin 178 yaban hayvanı, Tarsus Hayvan Parkı'nın da aralarında bulunduğu ve Türkiye'de sadece 6 adet bulunan kurtarma ve rehabilitasyon merkezlerine sevk edildi. Bu hayvanların 5 bin 773'ü tedavilerinin ardından tekrar doğaya salındı.