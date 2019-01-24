Son Dakika Haberleri: Mersin Silifke'de Elektrik Akımına Kapılan Kadın Öldü

Mersin Silifke'de Elektrik Akımına Kapılan Kadın Öldü

13 dakika önce

Silifke'de elektrik akımına kapılan kadın öldüMERSİN'in Silifke ilçesinde tarlada çilek budadığı sırada elektrik akımına kapılan Havva Bulut(60) yaşamını yitirdi.

Mersin Silifke'de Elektrik Akımına Kapılan Kadın Öldü, System.String[]
Silifke'de elektrik akımına kapılan kadın öldü

MERSİN'in Silifke ilçesinde tarlada çilek budadığı sırada elektrik akımına kapılan Havva Bulut(60) yaşamını yitirdi.

Olay, Sökün Mahallesi'nde bir çilek tarlasında meydana geldi. 3 çocuk annesi Havva Bulut, yaklaşık iki hafta önce devrilen elektrik direğinin yanında çilek budarken akıma kapıldı. Yanında çalışan eşi Servet Bulut (60) da olayın şokuyla baygınlık geçirdi. Tarlada işçiler tarafından çağrılan sağlık ekibi, Havva Bulut'un yaşamını yitirdiğini belirledi. Yapılan incelemenin ardından Havva Bulut'un cenazesi Silifke Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Olayın ihmal nedeniyle meydana geldiğini iddia eden Servet Bulut, Biz sabah 8 gibi işe başladık eşim ve diğer işçilerle birlikte. Yaklaşık 30 kişi vardık. Tarlada o direk 15 gündür duruyordu. Bize elektrik yok dedi işveren. Biz de işverene güvenerek tarlaya girdik. Sonra eşim elektrik akımına kapıldı, vefat etti dedi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 05:06 Kaynak: DHA

3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Yolcunun Cep Telefonu Çalındı, Şoför Kimseyi Otobüsten İndirmedi Boşanmak İstediği Kocasından "Hayır" Cevabı Alan Kadın, 15 Günlük Eşini Bıçaklayarak Öldürdü

Dehşete Düşüren Cinayet! Gelinin Altınları İçin Damadı Öldürdüler Cani Koca, 6 Çocuğunun Annesini "Beni Aldatıyorsun" Diyerek Öldürdü
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.1.2019 17:19:16. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Mersin Silifke'de Elektrik Akımına Kapılan Kadın Öldü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]