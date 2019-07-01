MERSİN Silifke'de orman yangını
10 dakika önce
Silifke'de orman yangını (1)MERSİN'in Silifke ilçesinde orman yangını çıktı.
Silifke
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 07:51 Kaynak: DHA
'de orman yangını (1)
MERSİN'in Silifke ilçesinde orman yangını çıktı. Yerleşim birimlerini tehdit eden yangını söndürmek için havadan ve karadan müdahale sürdürülüyor. Toros Dağları
eteklerindeki Değirmendere
Mahallesi'nde henüz bilinmeyen nedenle orman yangını çıktı. Dumanların yükselmesi üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangına, Orman İşletme Müdürlüğü
'ne bağlı 2 helikopter, 15 arasöz ve 6 su tankı ile yangına müdahale edildi. Silifke- Mut
karayolu üzerindeki Değirmendere Mahallesi'ne vatandaşların girişlerine izin verilmezken, yangın söndürme çalışması havadan ve karadan sürdürülüyor.
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Haber-Kamera SİLİFKE (Mersin
), (DHA
)-
(Tür: Yurt)
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