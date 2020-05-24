MERSİN Silifke'de otluk alanda çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle büyüdü - Son Dakika

Silifke'de otluk alanda çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle büyüdü (1)

MERSİN'in Silifke ilçesinde, otluk alanda çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle büyüdü. Yangın söndürme çalışmaları sürüyor.

Taşucu Mahallesi'ndeki eski seka arazisinde, saat 11.30 sıralarında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangına, Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti. 2 kepçe, 3 arazöz, 4 itfaiye aracıyla 16 yürüttüğü müdahale ettiği yangında yaklaşık 3 hektarlık alan, küle döndü. Ekiplerin, yangına müdahelesi sürüyor