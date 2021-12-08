Silifke'de sağanak nedeniyle ev ve iş yerleri su altında kaldı - Son Dakika

Mersin'in Silifke ilçesinde sağanak nedeniyle oluşan su baskınları, hayatı olumsuz etkiledi.

İlçede dün akşam başlayan ve sabah saatlerinde etkisini arttıran sağanak nedeniyle bazı yollar, iş yerleri ve evler su altında kaldı.

Saray Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi'nde park halindeki araçlar, su birikintileri nedeniyle ilerleyemedi.

Camikebir Mahallesi'nde kurulan semt pazarını da etkileyen sağanak nedeniyle meyve ve sebze kasaları zarar gördü.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, su baskını oluşan bölgelerde çalışma başlattı.