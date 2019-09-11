Son Dakika Haberleri: Mersin silifke'de tekne turlarına büyük ilgi
Son Dakika Güncel Haber

Mersin silifke'de tekne turlarına büyük ilgi

10 dakika önce

Silifke'de tekne turlarına büyük ilgiMersin'in Silifke ilçesine bağlı Taşucu mahallesinde düzenlenen günübirlik yat turları yaz sezon sonu yaklaşmasına rağmen yoğun ilgi görüyor.

Silifke'de tekne turlarına büyük ilgi

Mersin'in Silifke ilçesine bağlı Taşucu mahallesinde düzenlenen günübirlik yat turları yaz sezon sonu yaklaşmasına rağmen yoğun ilgi görüyor.

Sabah saatlerinde Taşucu Limanı'ndan hareket eden teknelerle tura çıkan tatilciler, Barbaros Koyu, Dana Adası, Tisan Yarımadası ve Boğsak Koyu arasında bulunan doğal güzellikleri gezip, yeşil ile mavinin örtüştüğü koylarda mavi serinliğin tadını çıkarıyor. Taşucu turizm işletmelerince düzenlenen turların en dikkat çekici eğlence etkinliğini ise köpük partisi ve çeşitli animasyon gösterileri oluşturuyor. Bu kapsamda yazın son günlerini değerlendirmek isteyen yaklaşık 500 tatilci, 7 tekne ile mavi yolculuğa çıktı. Akdeniz'in serin sularında dört ayrı koyda yüzen, teknede güneş banyosu yapan, köpük partisinde eğlenen gruplar, hareketli müzik eşliğinde yöresel oyunlar oynayıp, çeşitli yarışmalarla hünerlerini sergiledi.

Akdeniz'in serin sularında gün boyu eğlenen tatilciler, kışa girmeden mavi yolculuk gerçekleştirmenin keyfini yaşadıklarını söyledi. Tekne işletmecileri ise, tekne turlarının yanı sıra gece mehtap turları düzenlediklerini, turların eylül ayı sonuna kadar devam edeceğini belirtti.

Mersin silifke'de tekne turlarına büyük ilgi

Taşucu Limanı, Silifke, Mersin, Taşucu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 11:33 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Pazar tezgahlarında yerini alan ejder meyvesi, hem şekli hem de fiyatıyla şaşırtıyor
Son Dakika: Kandil'de öldürülen teröristlerden biri kırmızı kategoride aranan Gülüzar Tural çıktı Erdoğan imzaladı, 7 ilde 9 bölge kesin korunacak hassas alan ilan edildi Açılışını Erdoğan'ın yaptığı parkın içler acısı hali yürek burktu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.9.2019 11:44:13. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Mersin silifke'de tekne turlarına büyük ilgi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]