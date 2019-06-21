MERSİN Silifke'de yoğurt temalı yarışmalar düzenlendi

Silifke'de yoğurt temalı yarışmalar düzenlendiMersin'in Silifke ilçesinde devam 46'ncı Uluslararası Silifke Müzik ve Folklor Festivali kapsamında düzenlenen yoğurt yapma ve yoğurt içinde altın bulma yarışması renkli görüntülere sahne oldu.İlçe merkezindeki Göksu Parkı'ndaki etkinlikte ilk olarak en iyi yoğurt yapan kişiler belirlendi. 5 kişilik jüri heyetinin lezzet değerlendirmesi sonucunda Arzu Beslenti 1'inci, Şamil Şen 2'nci, Hatice Karaba ise 3'üncü oldu. Parkta düzenlenen bir sonraki etkinlik ise herkesi güldürdü. 4 kadın yarışmacının, büyük bir tepsi içine dökülen yoğurtu yiyerek tepsideki çeyrek altını bulmaya çalışması renkli görüntüler oluşturdu. Birinci olmak isterken yüzleri yoğurtla kaplanan yarışmacılar, zaman zaman nefes almakta güçlük çekti. İlk 15 saniye içerisinde yarışmayı tamamlayan Özlem Beslenti, bulduğu çeyrek altının sahibi oldu.Yoğurt temalı yarışmalarla Silifke'nin meşhur yoğurdunu tanıtmayı amaçladıklarını dile getiren Belediye Başkanvekili Sadık Altunok, Kurulan çadırlarda yoğurt ürünlerini sunuyoruz. Yoğurdumuzun adını dünyaya tanıtmak için yaptığımız yoğurt içinden altın bulma yarışmasıyla da festivalimize renk katmış oluyoruz dedi.