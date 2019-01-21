Mersin Sırtında Kalp Şekli ile Doğan Buzağı İlgi Odağı Oldu
1 saat önce
Sırtında kalp şekli ile doğan buzağı ilgi odağı olduMersin'in Silifke ilçesinde sırtında kalp şekli olan buzağı dikkat çekiyor.
Sırtında kalp şekli ile doğan buzağı ilgi odağı oldu Mersin
'in Silifke
ilçesinde sırtında kalp şekli olan buzağı dikkat çekiyor.
Tosmurlu Mahallesi'nde geçimlerini çiftçilik ve hayvancılık yaparak sağlayan Nurşen- Ali İhsan Tunç çiftinin inekleri, yaklaşık bir ay önce 2 buzağı doğurdu. Bir müddet sonra buzağılardan birinin sırtındaki kalp şekli, görenlerin dikkatini çekti. Vatandaşlar telefon ve fotoğraf makineleri ile buzağının fotoğraflarını çekmeye başladı. Ali İhsan Tunç, İkiz buzağımız oldu ve birinin sırtında kalp şekli var dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 03:04 Kaynak: DHA
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