Son Dakika Haberleri: Mersin sitede kortutan yangın
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Mersin sitede kortutan yangın

1 saat önce

Sitede kortutan yangınMersin'in Erdemli ilçesinde sabah saatlerinde bir sitedeki dairede çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı.

Sitede kortutan yangın

Mersin'in Erdemli ilçesinde sabah saatlerinde bir sitedeki dairede çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.

Yangın, Kargıpınarı Mahallesi'nde çoğunlukla yabancıların kaldığı 840 dairelik bir sitenin 12'nci katında meydana geldi. Belçikalı bir çifte ait olan dairede unutulduğu sanılan ütünün aşırı ısınması sonucu çıktığı bildirilen yangına Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri müdahale etti. Yangın esnasında çoğunluğu yabancılardan oluşan aileler, site bahçesine inerek söndürme çalışmalarını korku dolu bakışlarla izledi. Yangın kısa sürede söndürülürken, evde maddi hasar meydana geldi.

Mersin sitede kortutan yangın

Erdemli, Mersin, Sabah, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 03:21 Kaynak: DHA
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