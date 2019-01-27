Son Dakika Haberleri: Mersin Sitenin Eski Yöneticisi, 2 Yeni Yöneticiyi Öldürdü

Mersin Sitenin Eski Yöneticisi, 2 Yeni Yöneticiyi Öldürdü

1 saat önce

Mersin'in Erdemli ilçesinde, çıkan silahlı kavgada eski site yöneticisi Erol K. tarafından vurulan yeni yöneticiler Abdullah Yener ve Cavit Mirli hayatını kaybetti.

Mersin Sitenin Eski Yöneticisi, 2 Yeni Yöneticiyi Öldürdü, System.String[]
Mersin'in Erdemli ilçesinde, çıkan silahlı kavgada eski site yöneticisi Erol K. tarafından vurulan yeni yöneticiler Abdullah Yener ve Cavit Mirli hayatını kaybetti.

Olay, Erdemli ilçesine bağlı Çeşmeli Mahallesi'nde meydana geldi. Sahil Sitesi'nin eski yöneticisi Erol K. ile yeni yöneticileri Abdullah Yener ve Cavit Mirli arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesiyle Erol K., üzerinde taşıdığı silahla Abdullah Yener ile Cavit Mirli'ye ateş açtı. Abdullah Yener ile Cavit Mirli, vücudunun çeşitli yerlerine kurşunların isabet etmesiyle hayatını kaybetti.

Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Güvenlik güçleri çevrede önlem alırken Abdullah Yener ile Cavit Mirli cenazeleri Adana Adli Tıp morguna kaldırıldı. Yakalanan şüpheli Erol K., sorgulanmak üzere gözaltına alınırken olayla ilgili soruşturma başlattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 10:54 Kaynak: DHA

Çeşmeli, Mersin, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Eski Yönetici, Hakkında Dedikodu Çıkardığını İddia Ettiği Yeni Yönetici ve Yardımcısına Kurşun Yağdırdı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Irak'taki Hain Saldırıyla İlgili Konuştu: Uçaklar Kalkınca Dağıldılar

AK Parti'li Seyhan Belediye Başkan Adayını Bıçaklayan Saldırgan Teslim Oldu Erkan Kolçak Köstengil, Eşi Cansu Tosuna Süpriz Doğum Günü Partisi Düzenledi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.1.2019 12:03:42. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Mersin Sitenin Eski Yöneticisi, 2 Yeni Yöneticiyi Öldürdü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]