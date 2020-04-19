MERSİN Sokak hayvanları için parklara mama ve su bırakıldı - Son Dakika

Sokak hayvanları için parklara mama ve su bırakıldı

MERSİN'de Akdeniz Belediyesi ekipleri tarafından, sokağa çıkma yasağı nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için parklara mama ve su bırakıldı.

Akdeniz Belediyesi ekipleri, sokak hayvanlarının sokağa çıkma yasağından etkilenmemeleri için ilçede oluşturulan beslenme yerlerine mama ve su bıraktı. Belediye Başkanı Gültak, sokakta yaşayan canlıların da düşünülmesi gerektiğini söyledi.

Sokak hayvanlarının yasaktan etkilenmemesi çaba sarf ettiklerini kaydeden Başkan Gültak, 'Bütün sokak hayvanlarına destek olmamız gerekiyor. Geçen hafta olduğu gibi bu hafta da zabıta ekiplerimiz sokak hayvanlarının biriktiği alanlara mama ve su bıraktı. Onların aç kalıp kendilerine ve çevrelerine zarar vermelerine engel olmak için böyle bir çalışma başlattık. Uygulamamız yarın da devam edecek' dedi.