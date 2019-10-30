Mersin sokakları dansçılarla renklendi

Mersin'de bu yıl 7'ncisi düzenlenecek olan Uluslararası Narenciye Festivalinde boy gösterecek yabancı dansçılar sokakları renklendirdi.

Uluslararası Narenciye Festivalinin heyecanı kentin tüm sokaklarını sarmaya başladı. Festivalin düzenleneceği alanda sahne alacak olan yabancı ülke dansçıları merkez Akdeniz Belediyesi önünde figürlerini sergiledi. Kentin en kalabalık caddesi olan Hastane Caddesi boyunca dans ederek yürüyen dansçılar vatandaşların ilgisini çekti. Dansçılara alkış tutarak eşlik eden vatandaşlar bol bol fotoğraf çekti. Narenciye figürleri yüklü traktörler eşliğinde belediye önüne gelen dansçılar sırasıyla sahne aldı. Dansçılara zaman belediye çalışanları da eşlik etti.

Etkinliğin ardından vatandaşlara limonata ikram edildi.