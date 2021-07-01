Mersin Sorgun Barajı Sulamasında İmzalar Atıldı - Son Dakika

Devlet Su İşleri Genel MüdürlüğüDSİ Mersin iline yaptığı yatırımlarla ilimizin mümbit topraklarını su ile buluşturmaya, vatandaşlarımıza içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyor. Mersin ili ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynamaktadır. DSİ olarak son yıllarda modern sulama projelerini geliştirerek uygulamaya koyuyoruz. Modern sulama ile tarımda sağlanan verim artışları, üretim deseninin çeşitlenmesi, çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artışa neden oluyor. Bu durum bir yandan kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılması amacına hizmet ediyor bir taraftan da yaşam standardını yükselttiği için göçü önlüyor. 60 Bin Dekar Araziyi Suya Kavuşturmak İçin İmzalar AtıldıMersin Sorgun Barajı Sulaması işinin ihalesi yapıldı. Mersin Sorgun Barajı Sulaması işinin ihale süreci tamamlanmış olup, işin yapım sözleşmesini imzaladık. Projenin tamamlanması ile "Mersin'in Erdemli İlçesindeki 60 bin dekar zirai arazinin sulama hatlarının imalatı yapılmış olacaktır. Projenin Ana Su Kaynağı Bu Yıl TamamlanıyorMersin Sorgun Barajı Sulaması'nın ana su kaynağını oluşturan Sorgun BarajıMersin ili Erdemli İlçesinin 45 km kuzeybatısında, Sorgun Köyü'nün güneyinde bulunmaktadır. 'Ulaşım yolları, vana odası ulaşım yolu, 586 metre uzunluğundaki derivasyon tüneli ve gövde dolgusu tamamlanmıştı. 2021 yılı sonunda su tutmayı hedeflediğimiz Barajda, önyüz beton imalatlarımız devam etmektedir. Temelden yüksekliği 109 metre ve su depolama kapasitesi 53 milyon m3 olan Mersin Sorgun Barajı ve Sulamasının tamamlanması ile 2021 birim fiyatları ile ülke ekonomisine yıllık 122 Milyon TLkatkı sağlanması hedeflenmektedir.