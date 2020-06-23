Mersin Stadyumu'nda hazırlıklar sürüyor

KORONAVİRÜS salgını nedeniyle verilen aranın ardından futbolda sezon yeniden başlarken, Mersin Stadyumu'nda da çalışmalar hızlandı. Saha zemininin bakıma alındığı statta, tribünler de elden geçiliyor.

Türkiye Futbol Federasyonu kararıyla, koronavirüs salgını nedeniyle ara verilen Süper Lig ve TFF 1'inci Lig'de sezon kaldığı yerden devam ediyor. Alt ligler için de kesin karar beklenirken, kentteki takımlara ev sahipliği yapan Mersin Stadyumu'nda hummalı bir çalışma başladı. Hava sıcaklığının artması ve nemin yükselmesi nedeniyle saha zemininde kök havalandırma ve yüzey havalandırma çalışması yapıldı. Statta, tribünler de bakıma alındı. Ayrıca stat girişi ve içi salgına karşı dezenfekte edildi.

GÖRÜNTÜLÜ:

Stattaki çalışmalardan görüntüler

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