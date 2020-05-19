Mersin Stadyumu'nda milli sporcuların katımı ile İstiklal Marşı okundu - Son Dakika

Mersin Stadyumu'nda milli sporcuların katımı ile İstiklal Marşı okundu

Mersin'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla stadyumda İstiklal Marşı okundu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nca organize edilen, Türkiye Olimpik Hazırlık Merkezi (TOHM) sporcuları, olimpik ve paralimpik havuz sporcuları, kurum amirleri ve antrenörlerin katılımı ile Mersin Stadyumu'nda Türk Bayrağı ve Atatürk posteri açılarak saat 19.19'da İstiklal Marşı okundu. Gençlik Spor İl Müdürü Oğuz Kaymaz'ın da katıldığı törende sosyal mesafeye dikkat edilirken, katılımcılar maske taktı.