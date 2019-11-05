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Mersin Su Jeti Şampiyonası

7 saat önce

Türkiye Su Jeti Şampiyonası, Uluslararası Mersin Narenciye Festivali ile birlikte yapıldı.

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Türkiye Su Jeti Şampiyonası, Uluslararası Mersin Narenciye Festivali ile birlikte yapıldı.


Mersin Motosiklet Kulübü'nün organize ettiği Türkiye Su Jeti Şampiyonası, ilk kez Mersin sahilinde düzenlendi. Şampiyonada sporcular 4 kategoride mücadele etti. Flyboard sınıfında ise denizin üzerinde çeşitli akrobasi hareketleri yapan sporcular büyük alkış aldı. Deniz üzerinde heyecan veren akrobasi hareketleri ile izleyicilere şölen yaşatan yarışlara 25 sporcu katıldı. Yarışlar, Pro Open, Pro Stock (180 bg ve üstü), Kadınlar Kupası, Drag ve Flyboard sınıflarında yapıldı.


Festival kapsamında, Türk ve yabancı flyboardcuların katıldığı Uluslararası Mersin Narenciye Festivali Kupası düzenlendi. Pro kategoride Rus sporcu Anton Popov birinci olurken, Rus sporcu Andrey Smirnov ikinci ve Türkiye şampiyonu Kahraman Aktaş'ta üçüncü oldu.


Dereceye giren sporcular kupalarını Mersin B.Belediye Başkanı Vahap Seçer, Toroslar Belediye Başkanı Atsız Avşın Yılmaz, Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, Narenciye Festivali İcra Kurulu Başkanı Abdullah Özdemir, Ticaret Borsası Genel Sekreteri İsmail Sarı, TMF Yönetim Kurulu Üyesi Ganim Umu, Su Jeti Komisyon Başkanı Harun Özer ve TMF İl Temsilcisi Yusuf Güder'den aldı. - MERSİN

Türkiye, Mersin, Spor

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 02:09 Kaynak: İHA
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