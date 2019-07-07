Son Dakika Haberleri: Mersin Su kanalına düşen yavru köpekler kurtarıldı
Son Dakika Güncel Haber

Mersin Su kanalına düşen yavru köpekler kurtarıldı

4 dakika önce

Su kanalına düşen yavru köpekler kurtarıldıMersin'de, üzeri açık olan su kanalına düşen 4 yavru köpek, hayvan ambulansıyla olay yerine gelen belediye görevlilerince kurtarılıp, rehabilitasyon merkezine götürüldü.

Mersin Su kanalına düşen yavru köpekler kurtarıldı, System.String[]
Su kanalına düşen yavru köpekler kurtarıldı
Mersin'de, üzeri açık olan su kanalına düşen 4 yavru köpek, hayvan ambulansıyla olay yerine gelen belediye görevlilerince kurtarılıp, rehabilitasyon merkezine götürüldü.
Mersin Büyükşehir Belediyesi Çağrı Merkezi'ne, 4 yavru köpeğin su kanalına düştüğü ihbarı geldi. Büyükşehir Belediyesi Kaşlı Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi görevlileri, ihbar üzerine hayvan ambulansıyla olay yerine ulaştı. Üzeri açık su kanalına düşen yavru köpeklerin bulunup, kurtarılması için çalışma başlatıldı. Ekipler, kanalın derinleştiği ve yüksekliği 4 metreyi aşan noktada 4 yavru köpeği tespit etti. Su kanalına inerek, ilk kontrolü burada yapan veteriner, yavrularda kırık olmadığını; ancak 24 saati aşkın süredir çukurda olduklarını belirledi. Yavru köpekler, çukurdan çıkarılıp, Kaşlı Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürüldü.
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 02:36 Kaynak: DHA
Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Genç kız davetli gibi geldiği düğün evini soydu! Güneş, Sirius yıldızı ile kavuşuyor! Şans kapınızı çalıyor Viraja hızlı giren taksi nehre uçtu! Kabus dolu anlar kamerada 7 kişinin hayatını kaybettiği metil alkol olayıyla ilgili 4 kişi tutuklandı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.7.2019 14:41:05. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Mersin Su kanalına düşen yavru köpekler kurtarıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]