Mersin Su kanalına düşen yavru köpekler kurtarıldı

Su kanalına düşen yavru köpekler kurtarıldıMersin'de, üzeri açık olan su kanalına düşen 4 yavru köpek, hayvan ambulansıyla olay yerine gelen belediye görevlilerince kurtarılıp, rehabilitasyon merkezine götürüldü.

Su kanalına düşen yavru köpekler kurtarıldı

Mersin'de, üzeri açık olan su kanalına düşen 4 yavru köpek, hayvan ambulansıyla olay yerine gelen belediye görevlilerince kurtarılıp, rehabilitasyon merkezine götürüldü.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Çağrı Merkezi'ne, 4 yavru köpeğin su kanalına düştüğü ihbarı geldi. Büyükşehir Belediyesi Kaşlı Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi görevlileri, ihbar üzerine hayvan ambulansıyla olay yerine ulaştı. Üzeri açık su kanalına düşen yavru köpeklerin bulunup, kurtarılması için çalışma başlatıldı. Ekipler, kanalın derinleştiği ve yüksekliği 4 metreyi aşan noktada 4 yavru köpeği tespit etti. Su kanalına inerek, ilk kontrolü burada yapan veteriner, yavrularda kırık olmadığını; ancak 24 saati aşkın süredir çukurda olduklarını belirledi. Yavru köpekler, çukurdan çıkarılıp, Kaşlı Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürüldü.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

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