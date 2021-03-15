MERSİN Su kanalında ceset bulundu - Son Dakika

Su kanalında ceset bulundu

MERSİN'in merkez Akdeniz ilçesinde su kanalında çürümeye başladığı belirlenen erkek cesedi bulundu.

Merkez Akdeniz ilçesi Çay Mahallesi'ndeki bir su kanalında ceset olduğunu fark eden vatandaşlar, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine bölgeye giden polis ekipleri, bölgede inceleme yaptı. Ekipler, aylardır su kanalında olduğu çürümeye yüz tutan cesedin erkeğe ait olduğunu belirledi. İncelemenin ardından ceset, kimlik tespit ive ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderdi.