Mersin sürat teknesiyle kaçırılan göçmenler yakalandı - Son Dakika

Sürat teknesiyle kaçırılan göçmenler yakalandı

MERSİN'in Akdeniz ilçesinde yasadışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen 1'i çocuk 17 göçmen, sürat teknesine binerken jandarma tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Mersin İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından deniz yolu ile sürat teknesi kullanılarak Kıbrıs'a yasadışı yollardan göçmen taşınacağı bilgisi alması üzerine hareket geçti. Ekipler yaptıkları çalışmada, merkez Akdeniz İlçesi Adanalıoğlu Mahallesi sahil kesiminde göçmenlerin olduğu sürat teknesi Kıbrıs'a gitmek üzere denize açıldığı sırada Sahil Güvenlik Komutanlığı botlarınca durduruldu. Tekne içerisinde yapılan aramada 16 yetişkin 1 çocuk 17 Suriye uyruklu göçmen, Suriye uyruklu 1 tekne kaptanı ile göçmen kaçakçılığı organizatörlüğü yapan 1 Türk vatandaşı da gözaltına alındı.

Kimlik sorguları yapılan göçmenlerden 11'inin yasadışı yollardan 6'sının yasal olarak Türkiye'ye giriş yaptıkları ortaya çıktı. Olayda kullanılan tekneye el konulurken soruşturmanın tamamlanmasının ardından 17 Suriye uyruklu göçmen ise İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecek.

Organizatör olan 1 kişi ile Suriye uyruklu tekne kaptanı hakkında ise adli işlem başlatıldı.