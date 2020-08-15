MERSİN Suriyeli 4 yaşındaki çocuğu kaçırıp fidye isteyen 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Suriyeli 4 yaşındaki çocuğu kaçırıp fidye isteyen 2 şüpheli yakalandı

MERSİN'de oto alım-satım işi yapan Suriyeli uyruklu A.A.'nın 4 yaşındaki çocuğunu kaçırarak 250 bin TL fidye isteyen Suriye uyruklu 2 kişi yakalandı.

Olay, merkez Akdeniz ilçesi Çilek Mahallesi'nde meydana geldi. Oto alım-satım işi yapan Suriye uyruklu A.A.'nın 4 yaşındaki oğlu H.A., 9 yaşındaki ablasıyla evin önünde oynarken 2 kişi tarafından arabaya bindirilerek kaçırıldı. A.A.'yı özel numaradan arayan şüpheliler 250 bin TL fidye istedi. Bunun üzerine polise giden A.A., şikayetçi oldu.

3 SAAT SONRA YAKALANDILAR

Bölgede geniş çaplı çalışma yapan Gasp Büro Amirliği ekipleri mobese kamerası görüntülerinden olayda kullanılan aracı tespit etti. 3 saat sonra ilçeye bağlı Akdam Mahallesi'nde şüpheli aracın önünü kesen ekipler, Suriye L.S. ve M.G.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Araçta arama yapan ekipler 1 adet pompalı tüfek ve çok sayıda fişek ele geçirdi. Fidye için kaçırılan H.A. ise şüpheli araçtan alınarak ailesine teslim edildi.

'BİZ YAPMADIK'

Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildikleri sırada gazetecilerin sorularına, "Biz yapmadık. Başkası yaptı. Biz fidye istemedik" diye yanıt verdi. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.