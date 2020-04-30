MERSİN Suudi Arabistan'dan getirilen 168 kişi, Mersin'de karantinaya alındı - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'ın talimatıyla başlatılan yurt dışından tahliye çalışması kapsamında, Suudi Arabistan'da yaşayan 168 Türk vatandaşını taşıyan uçak, Adana Havalimanı 'na indi. Uçağa giren sağlık ekipleri, yolcuları sağlık kontrolünden geçirdi. Pasaport kontrolü yapılan yolcuların valizleri dezenfekte edildi. İşlemleri tamamlanan 168 kişi, otobüslerle 14 günlük karantina sürecini geçirecekleri Mersin'deki KYK yurduna götürülerek, odalarına yerleştirildi.

Suudi Arabistan 'dan getirilen 168 kişi, Mersin 'de karantinaya alındı

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