Son Dakika Haberleri: Mersin'ta plastik yüklü tırda yangın
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Mersin'ta plastik yüklü tırda yangın

1 saat önce

Mersin'in Tarsus ilçesinde seyir halindeki plastik yüklü tırda çıkan yangın hasara neden oldu.

Mersin'ta plastik yüklü tırda yangın, System.String[]
Mersin'in Tarsus ilçesinde seyir halindeki plastik yüklü tırda çıkan yangın hasara neden oldu.
Alınan bilgiye göre, Tarık A. idaresindeki 73 DK 067 plakalı tırın dorsesinde Pozantı istikametinde yangın çıktı.
Aracı durduran sürücü, itfaiyeden yardım istedi.
Tarsus itfaiyesince söndürülen tırda hasar oluştu.
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 10:15 Kaynak: AA
Pozantı, Tarsus, Mersin, Güncel
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