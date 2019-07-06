Mersin'ta plastik yüklü tırda yangın
1 saat önce
Mersin'in Tarsus ilçesinde seyir halindeki plastik yüklü tırda çıkan yangın hasara neden oldu.
Mersin
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 10:15 Kaynak: AA
'in Tarsus
ilçesinde seyir halindeki plastik yüklü tırda çıkan yangın hasara neden oldu.
Alınan bilgiye göre, Tarık A. idaresindeki 73 DK 067 plakalı tırın dorsesinde Pozantı
istikametinde yangın çıktı.
Aracı durduran sürücü, itfaiyeden yardım istedi.
Tarsus itfaiyesince söndürülen tırda hasar oluştu.
Gasptan yakalanan hamile kadın polise üç isim verdi, gerçek parmak izinden çıktı
7 kişinin hayatını kaybettiği metil alkol olayıyla ilgili 4 kişi tutuklandı
Eski müsteşar yardımcısı, İzmit'teki evinde intihar etti
Piknikten dönen işçileri taşıyan midibüs devrildi! 12'si ağır 23 yaralı