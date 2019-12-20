Mersin Tabip Odası, sağlık çalışanlarına şiddeti kınadı - Son Dakika

Mersin Tabip Odası, Tarsus Devlet Hastanesinde hasta muayene eden doktor ile sekreterinin saldırıya uğramasını protesto etti.

Oda Başkanı Mehmet Antmen ve oda üyeleri 17 Aralık'ta Tarsus Devlet Hastanesinin ortopedi polikliniğinde görevli doktor Alper Cansever ile sekreteri H.Ç'nin, hastayla ilgilenirken içeriye giren M.A'nın saldırısına uğraması dolayısıyla hastane bahçesinde toplandı.

Mersin Tabip Odası Başkanı Antmen, burada yaptığı açıklamada oda olarak doktor ile sekreterine yapılan saldırıyı şiddetle kınadıklarını belirtti.