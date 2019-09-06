Son Dakika Haberleri: Mersin tamir için girdiği kuyuda zehirlenerek öldü
Son Dakika Güncel Haber

Mersin tamir için girdiği kuyuda zehirlenerek öldü

1 saat önce

Tamir için girdiği kuyuda zehirlenerek öldüMersin'in Gülnar ilçesinde Ahmet Uzun (49), tamir için indiği kuyuda su motorundan çıkan karbonmonoksit gazından zehirlenerek yaşamını yitirdi.

Tamir için girdiği kuyuda zehirlenerek öldü

Mersin'in Gülnar ilçesinde Ahmet Uzun (49), tamir için indiği kuyuda su motorundan çıkan karbonmonoksit gazından zehirlenerek yaşamını yitirdi.

Olay, Gülnar ilçesine bağlı Çavuşlar Mahallesi Taşdemir Mevkii'nde meydana geldi. İddiaya göre, arıza yapan motoru tamir etmek için kuyuya inen Ahmet Uzun, motordan çıkan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Bahçeye gelen komşuları Uzun'un kuyu kenarında çamaşırlarını görüp aramalarına rağmen bulamayınca durumu jandarma ekiplerine haber verdi. Ekipler, kuyunun ağzının dar ve derin olması nedeni ile müdahale edemeyince durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Mersin'den giden itfaiye ekipleri kuyuya indi. Uzun'un cansız bedeni yapılan çalışmalar sonunda kuyudan çıkarıldı. Uzun'un cesedi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

GÜLNAR (Mersin), (DHA) -

Ahmet Uzun, Gülnar, Mersin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 03:55 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ağrı'da düzensiz göçmenleri taşıyan minibüs devrildi: 2 ölü, 30 yaralı
Kuzenini öldürdü, mezarında dua edip teslim oldu Emekli polis memuru boşanma aşamasındaki eşini öldürüp, intihar etti Hrant Dink cinayetine ilişkin görülen davada ara karar verildi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.9.2019 17:44:51. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Mersin tamir için girdiği kuyuda zehirlenerek öldü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]