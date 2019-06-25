MERSİN Tanzanya, Mersin ile işbirliği yapmak istiyor

Tanzanya, Mersin ile işbirliği yapmak istiyorMersin'e gelen Tanzanya'nın Ankara Büyükelçisi Elizabeth Kiango Kiondo, 200 milyon dolarlık ticaret hacmini artırmak istediklerini ile getirerek, bu nedenle iş insanlarını ülkesine yatırım için beklediklerini söyledi.Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Tanzanya'nın Ankara Büyükelçisi Elizabeth Kiango Kiondo'yu makamında ağırladı. Ziyarette, iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin geliştirilmesi, Mersin Uluslararası Limanı'nın önemi konular üzerinde durulurken Belediye Başkanı Seçer, Türkiye ve Tanzanya arasında, özellikle de Mersin ile ilişki kurma şansının elde edilmesini istediklerini belirterek, Bu ziyaretin Türkiye ve Tanzanya ilişkilerinin gelişmesi açısından önemli olduğunu düşünüyorum. Hem ülkemiz hem Mersin olarak elbette ki dünyanın birçok ülkesi ve o ülkelerin şehirleri ile iyi ilişkiler kurmak istiyoruz. Bu ziyaretlerin de kendi yaşadığımız bölgelerin özelliklerini, dinamiklerini ve potansiyellerini anlamamız açısından önemli olduğunu düşünüyorum. Aynı şekilde diğer ülkelerin de özelliklerini öğrenme şansımız oluyor dedi.Mersin'in önemli bir liman, ticaret ve turizm kenti olduğunu ifade eden Başkan Seçer, Mersin önemli özellikleri olan bir kenttir. Kendilerinin de önceledikleri alanlar, birincisi liman, ikincisi ticaret ve yine Tanzanya'nın gelişmiş kentlerinden bir tanesi ile kardeş şehir olmamız konusu. Ben de bu değerlendirmelere katılıyorum. Bu konuda yol alabiliriz, bazı çalışmalarımız olabilir. Onun da öneminin farkındayız. Tanzanya ile olan ilişkilerimizde bu özelliğini değerlendirebiliriz diye konuştu.Başkan Seçer, Mersin Uluslararası Limanı'nda yaklaşık olarak yıllık 2.8 milyar dolarlık dış ticaret hacmine ulaşıldığını vurgulayarak, şunları söylediBunun önemli bir miktarı ihracat kalemi. Buradan özellikle Tanzanya'ya gıda, inşaat malzemeleri ve diğer alanlarda önemli ihracat yapılabilecek bir nokta Mersin Limanı. Dünyanın bütün bölgelerinden hem Türkiye için, hem de Ortadoğu'nun farklı ülkeleri için yük gelen bir liman. Buradan da diğer bölgelere transit olarak aktarılan bir bölgedir. Bu nedenle de şu an için yetersiz olan Tanzanya ile Türkiye'nin ticaret hacmini artırma imkanımız var. Bu ticaret hacmini artıracak olan bölgelerden bir tanesi de Mersin olabilir. Birçok şehrimiz ile kardeş şehir ilişkimiz var. Bu konuda kendilerinin de bir teklifi olursa değerlendirmeye alırız ve memnuniyet duyarız.Büyükelçisi Elizabeth Kiango Kiondo, Türkiye ile güçlü ilişkiler kurmayı amaçladıklarını kaydederek, sözlerini şöyle sürdürdü2 yıldır Tanzanya'nın Türkiye'deki Büyükelçisiyim. Türk insanı çok misafirperver. Türkiye'de kendimi evimde gibi hissediyorum. Son 15 yıldır Türkiye'nin Afrika üzerinde uyguladığı bir stratejisi var. Bir Afrika ülkesi olarak Türkiye ile iyi ve güçlü ilişkiler kurmayı amaçlıyoruz. Doğu Afrika bakımından Tanzanya, Afrika'daki en önemli ülkelerden bir tanesidir. Limana kıyısı var. 8 tane komşu ülke var ve Tanzanya da bu liman ilişkilerine önem veriyor. Sonuçta Tanzanya, Doğu Afrika'ya ve Merkez Doğu Afrika'ya açılan bir kapı niteliğindedir. Stratejik pozisyon olarak da Doğu Afrika Topluluğu'nun üyesidir. 600 milyon insana hizmet veren bir topluluk.Tanzanya'nın tarıma dayalı ekonomisinin olduğundan söz eden Büyükelçi Kiondo, sözlerini şöyle tamamladıGelirimiz yüzde 70'i tarıma dayalı. Pamuk, susam, kaju gibi ürünlerimiz var. Bizim yüzde 60 ekilebilir arazimiz var. Türkiye ile de tarımsal ilişkileri geliştirme açısından bir niyetimiz bulunmakta. Turizm ve sanayi sektörlerinde de yatırımlarımız var. Bu ticareti arttırmak bakımından da altyapımızda inşaat sektörüne çok önem veriyoruz. Türk inşaat şirketleri bu altyapı işlerini yapabilir. Bu alanda Tanzanya'da bulunan Türk topluluğunda bir artış gözlemlenmektedir. Şu anda 200 milyon dolarlık bir ticaret hacmi var. Türkleri Tanzanya'da iş yapmaya davet ediyoruz. 2 yıl önce 150 milyon olan bu ticaret hacmi şu anda 200 milyon dolar düzeyinde. Öngörebildiğimiz ve talep ettiğimiz ise gelecekte bunun artmasıdır. Kardeş şehir, liman ve ticaret ilişkilerini bir araya getirip, ilişkilerimizi güçlendirmek istiyoruz. Bu ziyaretten de fırsat bularak birçok alanda ilişkilerimizi geliştirme niyetindeyiz. Sizi de Tanzanya'ya davet etmek isteriz