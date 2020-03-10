MERSİN Tarihi Karamancılar Konağı restore edilerek işlevsel hale getirilecek - Son Dakika
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MERSİN Tarihi Karamancılar Konağı restore edilerek işlevsel hale getirilecek

6 saat önce

Tarihi Karamancılar Konağı restore edilerek işlevsel hale getirilecekMERSİN koruma altında olan kentin eski yerleşim alanı yer alan ve Milli Mücadele döneminde Mustafa Kemal Atatürk'ün kaldığı tarihi Karamancılar Konağı'nı restore edilerek işlevsel hale getirilecekBüyükşehir Belediyesi...

Tarihi Karamancılar Konağı restore edilerek işlevsel hale getirilecek

MERSİN koruma altında olan kentin eski yerleşim alanı yer alan ve Milli Mücadele döneminde Mustafa Kemal Atatürk'ün kaldığı tarihi Karamancılar Konağı'nı restore edilerek işlevsel hale getirilecek

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Haydar Ali Ulusoy, Etüt ve Projeler Dairesi Başkanı Kamuran Özkaralar ve ekibi, Mersin Üniversitesi Öğretim Üyeleri ile Restorasyon Uzmanı Saadet Sayın ile bir araya gelerek, Karamancılar Konağı'nın çalışmaları hakkında fikir alışverişinde bulundu. Konağın bulunduğu bölgede saha gezisi yapan ekip, yürütülen çalışmaları yerinde görerek binanın içini gezdi.

Genel Sekreter Yardımcısı Haydar Ali Ulusoy, belediye olarak geçtiğimiz yıl yaz aylarından itibaren bölgeyi ele aldıklarını, Karamancılar Konağı'nı yeniden Mersin'e yakışır şekilde, tarihi ve kültürü ortaya çıkarmak, yaşamın içerisine katmak konusunda çalışma yürüttüklerini dile getirdi.

Karamancılar Konağı'nı kamulaştırdığını ve müze olarak tasarlanan yapının proje anlamındaki çalışmalarının bittiğini ifade eden Ulusoy, "Burayla ilgili çalışmalar şu anda bitmiş durumda. Proje anlamındaki çalışmalardan söz ediyorum. Koruma Kurulu süreçleri tamamlandı. Şu anda askı ihalesi yapıldı ve binanın askıya alınması işlemi devam ediyor. Bu işlemden sonra da restorasyon ihalesine, restorasyon projesine başlayacağız" dedi.

Yapının restore edilirken özgün niteliklerini ortaya çıkarılmasının ve izlenebilir hale getirilmesinin önemli olduğunu dile getiren Restorasyon Uzmanı Mimar Saadet Sayın, 'Belediyemiz bir çalışma yapıyor, yapının özgün hali izlenirken bir de kentlinin de kullanabileceği, kentlinin burada zaman geçirebileceği bir mekana dönüşmesi bağlamında çalışılıyor. Bu müze de olabilir. Çocukların da katılabileceği, gençlerin de vakit geçirebileceği bir mekana dönüşecek diye düşünüyorum" diye konuştu.

Mersin Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'nden Doç. Dr. Meltem Uçar, bölgenin tarihi kent merkezi olduğunu, ancak zaman içinde atıl kalarak canlılığını kaybettiğini ifade ederek, "Asıl amacımız bu tarihi kent merkezini tekrar Mersin hayatına dahil etmek. Herkesin hafızasındaki yerini, binanın yeniden kullanımı ile geri döndürmek istiyoruz. Bu bina özellikle güzel ve önemli bir bina, onun için yeniden işlevlendirerek kente kazandırılması için birlikte çalışıyoruz" ifadesini kullandı.

MERSİN Tarihi Karamancılar Konağı restore edilerek işlevsel hale getirilecek

Mustafa Kemal Atatürk, Mersin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 02:43 Kaynak: DHA
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