Mersin Tarihi Su Sarnıcı İlgi Bekliyor

Tarihi su sarnıcı ilgi bekliyor Mersin
'in Mersin'in Silifke
ilçesinde, halk arasında Tekir Ambarı olarak bilinen Doğu Roma
İmparatorluğu döneminden kalma, 10 bin metreküp kapasiteye sahip tarihi sarnıcın içler acısı durumu tepki çekti.
46 metre uzunluğunda, 23 metre genişliğinde ve 14 metre derinliğindeki tarihi sarnıç, Anadolu sarnıç mimarisinde örneği az görülen yapısı ile dikkat çekiyor. Tekir Ambarı'nın su sarnıcının tüm duvarlarının su sızmasını önlemek ve ayrıca anıtsal bir özellik vermek için düzgün kesme taşlarla desteklendiğini, uzun kenarında 8, kısa kenarında ise 5 yuvarlak kemerli niş oluşturulurken şimdiler de ise kaderine terk edilmiş durumda olması da tepki çekti.
Zaman zaman yerli ve yabancı turistlerin ziyaret için geldiği tarihi ambarın içler acısı durumunda rahatsız olan vatandaş, biran önce onarılarak bölge turizmine kazandırılmasını istiyor.
Fotoğrafçı Suha Nural, Tekir Ambarı'nın restorasyonun ardından ilçe turizmine de büyük bir katkı vereceğini dile getirerek, Tekir Ambarı su bugüne kadar iyi korunmuş. Taş kesmelerden oluşan sarnıç ancak biraz bakımsız kalmış, mezbelelik halde. Acilen bakıma ihtiyacı var. Bu su sarnıcı 46 metre uzunluğunda, 23 metre genişliğinde, mutlaka görülmesi gereken çok farklı bir su sarnıcıdır. Çünkü örneği az bulunuyor dedi.
Silifke bölgesine doğa ve trekkingin gezileri düzenleyen Yasin Bulundu, Tekir Ambarı'nın bakımsızlık nedeni ile adeta kaderine terk edildiğini belirterek, Tarihi çok eskilere dayanan, Romalılardan kalma Tekir Ambarı'nın bir önce restore edilerek turizme kazandırılmasını istiyoruz. Tekir Ambarı yıllardan beri atıl bir durumda. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın biran önce buranın restorasyonunu yaptırmasını bekliyoruz. Bölgede yaşayan biri olarak buranın turizme kazandırılmasını istiyoruz diye konuştu.