Son Dakika Haberleri: Mersin Tarım İşçileri Çadırdan Tahliye Ediliyor

Mersin Tarım İşçileri Çadırdan Tahliye Ediliyor

1 saat önce

Tarım işçileri çadırdan tahliye ediliyorMersin'in Tarsus ilçesinde yağan yağışlar ekili alanlarda büyük zarar verirken çadırlarda kalan tarım işçileri de tahliye edildi.

Mersin Tarım İşçileri Çadırdan Tahliye Ediliyor, System.String[]
Tarım işçileri çadırdan tahliye ediliyor

Mersin'in Tarsus ilçesinde yağan yağışlar ekili alanlarda büyük zarar verirken çadırlarda kalan tarım işçileri de tahliye edildi. (Geniş haberi geçilecek)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 05:58 Kaynak: DHA

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