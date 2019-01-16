Mersin Tarım İşçileri Çadırdan Tahliye Ediliyor
1 saat önce
Tarım işçileri çadırdan tahliye ediliyorMersin'in Tarsus ilçesinde yağan yağışlar ekili alanlarda büyük zarar verirken çadırlarda kalan tarım işçileri de tahliye edildi.
Tarım işçileri çadırdan tahliye ediliyor Mersin
'in Tarsus
ilçesinde yağan yağışlar ekili alanlarda büyük zarar verirken çadırlarda kalan tarım işçileri de tahliye edildi. (Geniş haberi geçilecek)
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Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 05:58 Kaynak: DHA
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