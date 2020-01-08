Mersin tarsus'a şehit ateşi düştü - Son Dakika
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Mersin tarsus'a şehit ateşi düştü

33 dakika önce

Tarsus'a şehit ateşi düştüSURİYE'nin Barış Pınarı Harekatı bölgesinde kontrol noktasında bombalı araçla düzenlenen saldırıda şehit olan İstikam Astsubay Üstçavuş Sinan Köse'nin acı haberi memleketi Mersin'in Tarsus ilçesindeki baba ocağına ulaştı.

Tarsus'a şehit ateşi düştü

SURİYE'nin Barış Pınarı Harekatı bölgesinde kontrol noktasında bombalı araçla düzenlenen saldırıda şehit olan İstikam Astsubay Üstçavuş Sinan Köse'nin acı haberi memleketi Mersin'in Tarsus ilçesindeki baba ocağına ulaştı.

Kayseri 1'inci Komando Tugayı personeli olan ve Suriye'de Barış Pınarı Harekatı bölgesinde bomba imha uzmanı olarak görev yapan İstikam Astsubay Üstçavuş Sinan Köse, kontrol noktasında bombalı araçla düzenlenen saldırıda şehit oldu. Köse'nin şehit haberi askeri yetkililer tarafından Mersin'in Tarsus ilçesi Taşobası köyündeki ailesine bildirildi. Baba Hacı ile anne Songül Köse, çocuklarının şehadet haberi ile yıkıldı. Şehidin evine Türk bayrakları asılırken, acı haberi alan yakınları ve komşuları, taziye ziyaretine geldi. Şehit Köse'nin cenazesinin yarın toprağa verilmesi bekleniyor.

Mersin tarsus'a şehit ateşi düştü

Barış Pınarı Harekatı, Mersin, Tarsus, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 11:34 Kaynak: DHA
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