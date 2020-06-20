MERSİN Tarsus Hali'nde yangın çıktı, plastik kasalar alev aldı - Son Dakika

Tarsus Hali'nde yangın çıktı, plastik kasalar alev aldı

MERSİN'in Tarsus ilçesindeki sebze halinde çıkan yangında plastik kasalar alev aldı. Sabah saatlerinde Tarsus Sebze Hali'nde plastik kasaların saklandığı iki depoda yangın çıktı. Yangında binlerce boş kasa alev aldı. İlk olarak hal esnafının müdahale ettiği yangının büyümemesi için kalan boş kasalar boşaltıldı. Yoğun dumanlar ilçenin birçok noktasından görülürken olay yerine çağrılan Tarsus itfaiyesi ekiplerince yangın kontrol altına alındı. Dumandan etkilenen bir kişiye olay yerinde müdahale edildi. angının çıkış nedeni araştırılıyor.