Mersin-Tarsus OSB'de Aile Sağlığı Merkezi hizmete girdi - Son Dakika

Mersin-Tarsus OSB'de Aile Sağlığı Merkezi hizmete girdi

27.11.2020 16:47
Mersin-Tarsus OSB'de Aile Sağlığı Merkezi hizmete girdi, System.String[]

Mersin-Tarsus Organize Sanayi Bölgesi'nde (MTOSB), Türkiye'deki OSB'ler arasında ruhsatlandırılan ilk sağlık merkezi olma özelliği taşıyan Akdeniz Organize Sanayi Bölgesi Aile Sağlığı Merkezi hizmete girdi.

Mersin- Tarsus Organize Sanayi Bölgesi'nde (MTOSB), Türkiye'deki OSB'ler arasında ruhsatlandırılan ilk sağlık merkezi olma özelliği taşıyan Akdeniz Organize Sanayi Bölgesi Aile Sağlığı Merkezi hizmete girdi.

MTOSB Müteşebbis Heyet Kasım Ayı Toplantısı, Vali Ali İhsan Su başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıya, Vali Yardımcısı Süleyman Deniz, Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Kızıltan, MTOSB Yönetim Kurulu Başkanı Sabri Tekli ve müteşebbis heyet üyeleri katıldı. Daha önceki toplantılarda alınan kararlarla ilgili bilgi verilen toplantıda, gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı.

Vali Su, Akdeniz Organize Sanayi Bölgesi Aile Sağlığı Merkezini ziyaret etti

Toplantının ardından Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi içerisinde, İl Sağlık Müdürlüğü işbirliği ile sanayicilere ve çalışanlara yönelik sağlık hizmeti vermesi amacıyla faaliyete geçen Aile Sağlığı Merkezi protokolü imzalandı. Daha sonra Aile Sağlık Merkezini ziyaret ederek İl Sağlık Müdürü Sinan Bahçacı ve yetkililerden bilgi alan Vali Su, sağlık merkezinin Türkiye'de OSB'ler içerisinde faaliyete geçen ilk merkez olması bakımından örnek teşkil edeceğini ifade ederek, merkezin hayırlı olmasını diledi.

İki hekim ile hizmete başlayan Akdeniz Organize Sanayi Bölgesi Aile Sağlığı Merkezinde, firma sahipleri ve çalışanları merkeze kayıtlarını yaptırarak sağlık hizmetlerinden faydalanabilecek.

MTOSB 1. Bölge 112 Acil Servis Hizmet binası ile aynı binada faaliyet gösteren, Akdeniz Organize Sanayi Bölgesi Aile Sağlığı Merkezinde, kişiye yönelik koruyucu sağlık hizmetleri ile birinci basamak tanı, tedavi ve danışmanlık hizmetleri, sağlığı geliştirici hizmetler ile anne-çocuk sağlığı ve aile planlaması hizmetlerinin verilmesinin planlandığı kaydedildi. - MERSİN

Mersin-Tarsus OSB'de Aile Sağlığı Merkezi hizmete girdi
Mersin-Tarsus OSB'de Aile Sağlığı Merkezi hizmete girdi
Mersin-Tarsus OSB'de Aile Sağlığı Merkezi hizmete girdi
Mersin-Tarsus OSB'de Aile Sağlığı Merkezi hizmete girdi

Organize Sanayi Bölgesi, Tarsus, Mersin, OSB, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Mersin-Tarsus OSB'de Aile Sağlığı Merkezi hizmete girdi - Son Dakika


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