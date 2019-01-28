Son Dakika Haberleri: Mersin-Tarsus Osb'de Çakmak Fabrikası Yanıyor

Mersin-Tarsus Osb'de Çakmak Fabrikası Yanıyor

2 saat önce

Mersin-Tarsus Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) çakmak fabrikasında yangın çıktı.

Mersin-Tarsus Osb'de Çakmak Fabrikası Yanıyor, System.String[]
Mersin- Tarsus Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) çakmak fabrikasında yangın çıktı.

Yangını söndürmek üzere bölgeye Mersin ve Tarsus ilçesinden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Söndürme çalışmalarının sürdüğü fabrikadan yoğun şekilde duman yükseldiği görüldü.

İtfaiye ekipleri yangını söndürmek için müdahale ederken, işçilerin de dumandan etkilendiği belirtildi. - MERSİN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 03:52 Kaynak: İHA

OSB, Tarsus, Mersin, 3. Sayfa
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